Το σκάνδαλο του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού που έστειλε στη φυλακή υπουργό του ΠΑΣΟΚ

Μία ήμερα σαν σήμερα, στις 11 Αυγούστου 1990, το Ειδικό Δικαστήριο έστειλε στη φυλακή τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Αθανασόπουλο.

«Όταν εμείς οι Έλληνες χτίζαμε Παρθενώνες, εσείς οι βάρβαροι τρώγατε βελανίδια». Την ατάκα αυτή είναι δεδομένο ότι την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, με διάφορες παραλλαγές. Ένας από τους πρώτους (αν όχι ο πρώτος) που την έφερε στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα ήταν ο πολιτικός Νίκος Αθανασόπουλος, από τα σημαντικότερα στελέχη της πρώτης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και δικαστικός με λαμπρότατο παρελθόν.

Όλα ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα είναι πού απευθυνόταν η ατάκα αυτή. Η απάντηση είναι στον Βέλγο αξιωματούχο της ΕΟΚ, του προδρόμου δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εμίλ Μένενς προϊστάμενο του Τμήματος Καταπολέμησης της Απάτης (το σημερινό OLAF) της ΕΟΚ.

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