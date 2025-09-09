Διώροφο προκάτ-σπίτι με βεράντα πουλήθηκε στην Amazon για 24.000€

Ένα διώροφο προκατασκευασμένο σπίτι της SEQ πωλήθηκε στην Amazon έναντι 24.000€. Διαθέτει δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο.

Η συζήτηση γύρω από τις εναλλακτικές μορφές κατοικίας φουντώνει τα τελευταία χρόνια, καθώς η πρόσβαση στη στέγη γίνεται ολοένα και δυσκολότερη σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Ισπανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων, οι υψηλές τιμές αγοράς και ενοικίασης και οι αυστηροί όροι των στεγαστικών δανείων οδηγούν ολοένα και περισσότερους πολίτες να αναζητούν λύσεις εκτός των παραδοσιακών τρόπων. Μια από αυτές είναι τα προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός διώροφου προκατασκευασμένου σπιτιού με βεράντα, που πρόσφατα πουλήθηκε μέσω της πλατφόρμας Amazon έναντι περίπου 24.000 ευρώ. Το μοντέλο προέρχεται από την εταιρεία SEQ (Simple, Easy, Quick) και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει άνεση, προσαρμοστικότητα και ταχύτητα εγκατάστασης.

Τι περιλαμβάνει

Το σπίτι, που παραδίδεται σε μορφή επεκτάσιμου μεταλλικού κοντέινερ, διαθέτει δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη και μπάνιο με όλες τις απαραίτητες παροχές. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, έχει συνολικό βάρος περίπου 576 κιλά, περιλαμβάνει μεγάλα παράθυρα για φυσικό φωτισμό, συρόμενα κουφώματα PVC με διπλά τζάμια, καθώς και πόρτες ασφαλείας από αλουμίνιο. Η κουζίνα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους, σύστημα βρύσης με ζεστό και κρύο νερό, ενώ το μπάνιο παραδίδεται με ντουλάπια, θερμοσίφωνα, νιπτήρα, καθρέφτη, τουαλέτα και καμπίνα ντους.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ανθεκτικότητα της κατασκευής. Το σπίτι είναι μονωμένο με πυρίμαχα πάνελ αφρού και μπορεί να αντέξει ανέμους έντασης έως 0,5 kN/m², καθώς και σεισμούς μεγέθους 7 έως 8 Ρίχτερ. Η κατασκευάστρια εταιρεία επισημαίνει ότι, σε περίπτωση έντονης χιονόπτωσης, απαιτείται η απομάκρυνση του χιονιού από την οροφή για λόγους ασφαλείας. Η δομή του βασίζεται σε ελαφρύ χαλύβδινο σκελετό και πάνελ που προσφέρουν θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Aκόμη ένα στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι ο χρόνος εγκατάστασης: σύμφωνα με την παρουσίαση του προϊόντος, η βασική τοποθέτηση μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγο περισσότερο από δέκα λεπτά. Το χρώμα, η εσωτερική διάταξη και ο αριθμός των υπνοδωματίων μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του αγοραστή, προσδίδοντας μια αίσθηση ευελιξίας που δύσκολα συναντάται στις παραδοσιακές κατασκευές.

Σπίτι... κατά παραγγελία

Η διάθεση τέτοιων μοντέλων μέσω μιας πλατφόρμας όπως η Amazon δεν θα μπορούσε παρά να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Η ιδέα ότι μπορεί κανείς να «παραγγείλει» ένα σπίτι όπως θα αγόραζε μια ηλεκτρική συσκευή ή ένα έπιπλο, αντικατοπτρίζει την αλλαγή που συντελείται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε πλέον τη στέγη.

Η αγορά προκατασκευασμένων κατοικιών δεν είναι νέα, αλλά η δυναμική της φαίνεται να ενισχύεται όσο η κρίση στέγης επιμένει. Με το κόστος να παραμένει συγκριτικά χαμηλότερο, τον χρόνο παράδοσης να είναι σημαντικά μικρότερος και την ποιότητα κατασκευής να βελτιώνεται διαρκώς, όλο και περισσότεροι στρέφουν το βλέμμα τους σε αυτή την εναλλακτική. Το αν θα εξελιχθεί σε πραγματική λύση για το στεγαστικό πρόβλημα ή σε μια εξειδικευμένη επιλογή για λίγους, μένει να φανεί. Σε κάθε περίπτωση, η πώληση ενός διώροφου σπιτιού με βεράντα μέσω της Amazon σίγουρα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την κατοικία.

