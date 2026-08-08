Τα κουρασμένα χελιδόνια και το Brain Gain: Μία συνοπτική αποδόμηση του θριάμβου του «επαναπατρισμού»

Η κυβέρνηση λιβανίζει τα «γένια» της για την επιστροφή της ομογένειας στην Ελλάδα, αλλά τα δεδομένα για το «Brain Gain» δείχνουν ότι μάλλον τρέχουν να ξεφύγουν από κάτι.

Ένα χελιδόνι μεταναστεύει για να διαφύγει του χειμώνα, ή επειδή του γνέφει η Άνοιξη; Με αυτή την ερώτηση μπορεί να αποδοθεί και η παρανοϊκά «αισιόδοξη» στάση που υιοθετείται την τελευταία 5ετία από την κυβέρνηση και μεγάλο μέρος του Τύπου, σχετικά με την ελληνική πληγή του Brain Drain.

Ή καλύτερα, τον όρο που έχει τεχνηέντως καταλήξει να τον αντικαθιστά στην τιτλοφόρηση του ζητήματος, το θετικού προσήμου «Brain Gain» ή «Rebrain», θέλοντας να διαδώσει μία εντύπωση επίρρωσης της αγοράς που μάλλον, όπως θα δούμε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

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