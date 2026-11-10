Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ
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Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους πολίτες των κρατών μελών να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.
Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία μιας «τσάντας έκτακτης ανάγκης», η οποία θα εξασφαλίζει αυτάρκεια μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.
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