Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ

Αντίστοιχα προγράμματα και σε άλλες χώρες - Στην Βρετανία εξαφανίστηκαν εν ριπή οφθαλμού μετά την ειδοποίηση

Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους πολίτες των κρατών μελών να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.

Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία μιας «τσάντας έκτακτης ανάγκης», η οποία θα εξασφαλίζει αυτάρκεια μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

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