Στον ανακριτή οι 16 για το κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ: Ο λαντζέρης με τα χρέη των 2,6 εκατ. και οι 80 «αχυράνθρωποι»

Οι 16 συλληφθέντες απολογούνται για το κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ, με 80 «αχυρανθρώπους» και εργαζόμενους να εμφανίζονται με χρέη εκατομμυρίων ευρώ.

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη (10/11), οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι πρώτοι κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, ενώ η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, καθώς συνολικά 16 συλληφθέντες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος και πρόσωπα που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως εικονικοί διαχειριστές εταιρειών. Η ογκώδης δικογραφία αφορά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν συνολικά 917 εταιρείες.

Οι κατηγορίες και οι απολογίες

Τα διωκόμενα πρόσωπα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση, η συγκρότηση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η κατ' εξακολούθηση απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, η συνέργεια στην ίδια πράξη, η πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι απολογίες έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Μεταξύ εκείνων που κλήθηκαν να απολογηθούν βρίσκεται ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες, με συνολικές οφειλές που προσεγγίζουν τις 596.000 ευρώ.

Ένας από τους συλληφθέντες λογιστές δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον αρχικό προγραμματισμό των απολογιών, καθώς μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα. Ο ίδιος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, με τον δικηγόρο του να κάνει λόγο για σοβαρή κατάσταση της υγείας του.

Την ίδια ώρα, δύο επιχειρηματίες που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές. Πρόκειται για πρόσωπα με δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται.

Τα ονόματα από τον αθλητισμό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία γνωστών προσώπων από τον χώρο του αθλητισμού στον κατάλογο των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα των πρώην ποδοσφαιριστών Παντελή Καφέ, Σπύρου Βάλλα και Πέτρου Κανακούδη, καθώς και του πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη.

Τα στοιχεία των τεσσάρων πρώην αθλητών εμφανίζονται στον κατάλογο των 1.283 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Για τον Παντελή Καφέ, μάλιστα, γίνεται αναφορά στο διαβιβαστικό μαζί με τα στοιχεία δύο ακόμη προσώπων από το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο Παναγιώτης Λιαδέλης εμφανίζεται επίσης σε διαφορετικό σημείο του σχετικού καταλόγου.

Ζημία 206,2 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν συνολική ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν λογιστές και δεκάδες πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να βρίσκονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 «αχυράνθρωποι», ενώ 12 από αυτούς είχαν ήδη πεθάνει, χωρίς να σταματήσει η έκδοση τιμολογίων και παραστατικών στο όνομά τους.

Ανάμεσα στα ευρήματα καταγράφονται επίσης εργαζόμενοι με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, στους οποίους εμφανίζονταν να αντιστοιχούν τεράστιες οφειλές. Ενδεικτικά, ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατομμύρια ευρώ, μία λαντζέρισσα 2,6 εκατομμύρια ευρώ και ένας διανομέας περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η μηνυτήρια αναφορά για τη διαρροή

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε και η κίνηση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ο οποίος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί πιθανή διαρροή πληροφοριών για την επιχείρηση των Αρχών όσο αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Η παρέμβαση αφορά δημοσιεύματα που είχαν αποκαλύψει στοιχεία για τα πρόσωπα που αναζητούνταν, αλλά και για στελέχη της ΑΑΔΕ που συμμετείχαν στον επιχειρησιακό συντονισμό των ελέγχων και των συλλήψεων. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης τόσο ως προς τις κατηγορίες για το κύκλωμα όσο και ως προς το ενδεχόμενο διαρροής απόρρητων πληροφοριών.

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