Ladies Run 2026: Τι χωράει τελικά σε 5 χιλιόμετρα;

5 χιλιόμετρα είναι πολλά ή λίγα;

Εξαρτάται. Αν έχεις μόλις ξεκινήσει το τρέξιμο, μπορεί να σου φαίνονται πολλά. Αν τρέχεις κάθε πρωί, μάλλον όχι και τόσο. Αν όμως αυτά τα 5 χιλιόμετρα κρύβουν και έναν καλό σκοπό, τότε η απόσταση αποκτά άλλο νόημα. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο στο Ladies Run.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, περίπου 1.000 γυναίκες βρέθηκαν στον Αστέρα Βουλιαγμένης για το καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού. Άλλες έτρεξαν προσέχοντας τον χρόνο. Άλλες πήγαν για την παρέα και την εμπειρία. Κάποιες διαθέτουν ήδη σημαντική εμπειρία. Κάποιες μπορεί απλώς να αποφάσισαν ότι αυτή είναι μια καλή αφορμή για να ξεκινήσουν. Και αυτό είναι ίσως το ωραίο με το Ladies Run. Δεν χρειάζεται να είσαι πρωταθλήτρια για να κάνεις το πρώτο βήμα.

Ένα ραντεβού που ξεκίνησε το 2012

Η ιστορία του Ladies Run ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια, όταν το γυναικείο running δεν είχε ακόμη τη σημερινή παρουσία στην Ελλάδα. Η ιδέα ήταν απλή, περισσότερες γυναίκες να βάλουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Από τότε, οι συμμετοχές έγιναν περισσότερες και ο αγώνας βρήκε τη σταθερή του θέση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Μαζί του μεγάλωσε και κάτι ακόμη, ο κοινωνικός του σκοπός. Μέρος των εσόδων από τις εγγραφές διατίθεται μέσω του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «ΔΕΣΜΟΣ» για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στα χρόνια της διοργάνωσης έχουν ενισχυθεί ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, ιδρύματα και πρωτοβουλίες για γυναίκες. Οπότε ναι, υπάρχει το χρονόμετρο. Αλλά υπάρχει και κάτι πέρα από αυτό.

Μια εγγραφή, 10 ευρώ για καλό σκοπό

Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και η Εθνική Τράπεζα, ως Banking Partner του Ladies Run. Τα τελευταία 3 χρόνια, για κάθε εγγραφή που πραγματοποιήθηκε με κάρτα της Εθνικής, η Τράπεζα προσέφερε επιπλέον 10 ευρώ στον «ΔΕΣΜΟ».

Και επειδή το Ladies Run είναι, πάνω απ’ όλα, ένας αγώνας δρόμου, οι άνθρωποι της Εθνικής συμμετείχαν και φέτος στη διαδρομή με την NBG Team. Παράλληλα, beauty corner, δράσεις και μικρές εκπλήξεις περίμεναν τις συμμετέχουσες στον χώρο της διοργάνωσης.

Ο χρόνος σταματά. Ο σκοπός όχι.

Στο τέλος, άλλες έκαναν καλύτερο χρόνο, άλλες απλώς έφτασαν στον τερματισμό. Κάποιες, ίσως, έλεγαν ήδη «του χρόνου πάλι» πριν καν πάρουν ανάσα. Και αυτό είναι που μετράει, γιατί υπάρχουν φορές που τα 5 χιλιόμετρα δεν είναι μόνο λεπτά και δευτερόλεπτα, αλλά όλα όσα μένουν όταν τελειώσει η διαδρομή.

Οι αριθμοί που μας ενώνουν για έναν κοινό σκοπό. Αυτοί μετράνε. Γιατί η Εθνική Τράπεζα στηρίζει όσα μετράνε πραγματικά.