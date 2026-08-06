Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Δεν πιστεύω στον Θεό - Είναι δημιούργημα του ανθρώπου»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, μιλώντας στον Θανάση Λάλα, δήλωσε πως δεν πιστεύει στον Θεό. «Είναι δημιούργημα του ανθρώπου», είπε, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ήταν καλεσμένος στο vidcast του Θανάση Λάλα με τίτλο «Portraits» και μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στον Θεό, μετά από σχετική ερώτηση, λέγοντας πως δεν πιστεύει σε αυτόν.

«Δεν πιστεύω στον Θεό. Ο Θεός δεν είναι πίστη για μένα, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Η φιλοσοφία του με αγγίζει, την αποδέχομαι.»

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