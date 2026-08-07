Καλοκαίρι γεμάτο δράση και χαμόγελα για τα παιδιά με αναπηρίες από τον Σύλλογο ΙΩΝΑΣ

Ο Σύλλογος ΙΩΝΑΣ – Τμήμα Θεραπευτικής Αγωγής ΑμεΑ διοργάνωσε και ολοκλήρωσε και κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρίες.

Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, όπως κολύμβηση, αναρρίχηση και άλλα αθλήματα, με στόχο την άθληση, την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίησή τους.

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος είχε η συνεργασία με το αθλητικό σωματείο «5 Κύκλοι». Ο σύλλογος δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και εξειδικεύεται στο άθλημα των καταδύσεων για τυπικούς αθλητές .

Ο Νίκος Συρανίδης, χρυσός Ολυμπιονίκης στις καταδύσεις το 2004 και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «5 Κύκλοι», αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια του ΙΩΝΑ και φιλοξένησε στο αντίστοιχο πρόγραμμα τα παιδιά με αναπηρίες του συλλόγου. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται έμπρακτα το μήνυμα της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία στον αθλητισμό και στη ζωή.

Δήλωση του Νίκου Συρανίδη Ολυμπιονίκη:

«Μια συνεργασία με επίκεντρο τη συμπερίληψη και τον αθλητισμό για όλους. Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει ανθρώπους, να καταρρίπτει στερεότυπα και να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους. Με αυτή τη φιλοσοφία, το Σωματείο Πέντε Κύκλοι ξεκινά τη συνεργασία του με τον σύλλογο ΙΩΝΑ, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, όπου κάθε παιδί θα μπορεί να γνωρίσει τη χαρά της άθλησης και της συμμετοχής.

Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ, έναν χώρο-σύμβολο του ελληνικού αθλητισμού. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, ώστε ο αθλητισμός να γίνεται ολοένα και πιο ανοιχτός και φιλικός προς όλους.

Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός δεν κάνει διακρίσεις. Διδάσκει τον σεβασμό, τη συνεργασία και την αποδοχή, ενώ κάθε παιδί που συμμετέχει ισότιμα αποτελεί μια νίκη για ολόκληρη την κοινωνία. Για το Σωματείο Πέντε Κύκλοι, αυτή η συνεργασία είναι μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς. Γιατί ο αθλητισμός είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Και η μεγαλύτερη νίκη είναι να βλέπουμε κάθε παιδί να συμμετέχει, να εξελίσσεται και να νιώθει ότι ανήκει.»

Τα προγράμματα θα συνεχιστούν έως και το τέλος Ιουλίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ είναι πλέον προσβάσιμες για άτομα με αναπηρία. Τα τελευταία χρόνια, η διοίκηση του ΟΑΚΑ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας, εξασφαλίζοντας ότι τόσο ο χώρος όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα όσο και οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις είναι πλήρως προσβάσιμες, ακόμη και για άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Η εταιρεία Environmental Minds με τη γενναιόδωρη χορηγία της, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη υλοποίηση του Summer Camp του ΙΩΝΑ ΑμεΑ, στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες παιδιών με αναπηρία.

Χάρη στην οικονομική της υποστήριξη, κατέστη δυνατή η σημαντική μείωση του εβδομαδιαίου κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους γονείς να διατηρήσουν τα παιδιά τους στο camp για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η πολύτιμη αυτή προσφορά ενίσχυσε ουσιαστικά το έργο του ΙΩΝΑ ΑμεΑ, επιτρέποντας στον Σύλλογο να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές δράσεις, δημιουργική απασχόληση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες – τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε χρόνο φροντίδας – η στήριξη της Environmental Minds, αποτελεί μια πράξη ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, με πραγματικό και άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία.

Αρωγός στην προσπάθεια του συλλόγου ήταν η εταιρεία 3Ε, η οποία τα τελευταία χρόνια ενισχύει το έργο του ΙΩΝΑ προσφέροντας προϊόντα της. Η δραστηριότητα της αναρρίχησης διεξάχθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο αναρρίχησης (Indoor Climbing), που βρίσκεται εντός του κλειστού κολυμβητηρίου.»

Σημαντική είναι επίσης η συνεργασία του συλλόγου με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το Mediterranean College. Μέσα από τη δράση και το συνολικό έργο του ΙΩΝΑ, πολλοί σπουδαστές απέκτησαν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.

Δήλωση της Αγγελικής Καραγεώργου, υπεύθυνης θεραπευτικής κολύμβησης του Συλλόγου ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ:

«Ως υπεύθυνη θεραπευτικής κολύμβησης στον Σύλλογο ΙΩΝΑΣ, μέσα από το πρόγραμμα ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ στο ΟΑΚΑ, στόχος μας ήταν να προσφέρουμε στα παιδιά ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και ευχάριστο περιβάλλον στο νερό. Οι θεραπευτές μας σχεδίασαν και υλοποίησαν δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε παιδιού, ενισχύοντας τη συμμετοχή, την αυτοπεποίθηση και τη χαρά της άσκησης. Παράλληλα, μέσα από δράσεις συμπερίληψης, τα παιδιά συμμετείχαν σε κοινό καλοκαιρινό camp μαζί με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Έτσι, είχαν την ευκαιρία να αθληθούν, να παίξουν, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν φιλίες και να κοινωνικοποιηθούν σε ένα περιβάλλον που προάγει την ισότιμη συμμετοχή, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας.»

Δήλωση του Γιώργου Γκούντα, υπεύθυνου του αθλητικού τμήματος του Συλλόγου ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέρνουμε και φέτος να υλοποιούμε ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρίες.

Μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των παιδιών τους, ιδιαίτερα τις ώρες που εργάζονται. Οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους είναι πολλές και συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές, τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και σε χρόνο, καθώς τα παιδιά συμμετέχουν σε προγράμματα και θεραπευτικές συνεδρίες που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της ποιότητας ζωής τους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους γονείς για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο έργο του συλλόγου μας, καθώς και όλους όσοι στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθειά μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στη διοίκηση του ΟΑΚΑ και στον Γενικό Διευθυντή, Dr Κωνσταντίνο Χαλιορή, για τη διαχρονική και εξαιρετική συνεργασία μας».