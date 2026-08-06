Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο γκαράζ-μουσείο με τα 40 supercars των 100 εκατ. ευρώ - «Δεν οδηγώ ποτέ»

Κάθε μοντέλο έχει επιλεγεί με κριτήριο τη σπανιότητα, την ιστορία και την αξία του στον χρόνο. Ποια είναι η αγαπημένη μάρκα του αν και όπως παραδέχθηκε δεν οδηγεί ποτέ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να βρίσκεται λίγα 24ωρα πριν από τον φημολογούμενο γάμο του με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες στη Μαδέρα, όμως στο τελευταίο του Instagram επέλεξε να παρουσιάσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της περιουσίας του: τη συλλογή υπεραυτοκινήτων του, αξίας που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Με μία φωτογραφία από το επιβλητικό γκαράζ της πολυτελούς κατοικίας του στην Πορτογαλία, ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας και της Αλ Νασρ έγραψε απλά: «My toys» («Τα παιχνίδια μου»), συνοδεύοντας τη λεζάντα με ένα emoji-πύραυλο. Αν και όπως έχει παραδεχθεί δεν οδηγεί ποτέ.

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