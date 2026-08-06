Humanity Greece: 24ωρη στήριξη στα πύρινα μέτωπα και δίπλα στις οικογένειες την επόμενη ημέρα

Στοχευμένη βοήθεια σε πυροσβέστες, εθελοντές και πληγέντες σε Αττικοβοιωτία και άλλες περιοχές που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές

Η Humanity Greece συνεχίζει αδιάκοπα την ανθρωπιστική της κινητοποίηση για τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα, με 24ωρη παρουσία όπου καταγράφεται ανάγκη. Τις τελευταίες ημέρες, η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της οργάνωσης έχει υποστηρίξει δυνάμεις και τοπικές κοινωνίες σε Βοιωτία, Πόρτο Γερμενό, Ρέθυμνο και άλλες πληγείσες περιοχές, παρέχοντας νερό, τρόφιμα, γεύματα, είδη πρώτης ανάγκης και υγειονομικό υλικό σε πυροσβέστες, εθελοντές και πολίτες.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε διαρκή συντονισμό με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, τους αρμόδιους φορείς Πολιτικής Προστασίας και τις κατά τόπους αρχές, ώστε κάθε αποστολή να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και να υλοποιείται με ασφάλεια. Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της Humanity Greece, πραγματοποιεί συνεχείς ανεφοδιασμούς ακόμη και σε δύσβατα σημεία, ενώ το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο στη Μυλλέρου 76 παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα 24ώρες το 24ωρο.

Από τον ανεφοδιασμό στο πεδίο έως την καταγραφή των ζημιών

Στο Πόρτο Γερμενό, εθελοντικά κλιμάκια της Humanity Greece συμμετείχαν στην αποτύπωση της κατάστασης και στην καταγραφή κατοικιών που αποτελούν πρώτη κατοικία και έχουν υποστεί σοβαρές ή ολοκληρωτικές ζημιές. Παράλληλα, οι αποστολές προς τα μέτωπα ανανεώνονται συνεχώς με βάση τα αιτήματα των επιχειρησιακών δυνάμεων και των τοπικών κοινωνιών, ενώ η ομάδα διαθέτει υλικό πρώτων βοηθειών και απινιδωτή για περιστατικά άμεσης υποστήριξης.

Στήριξη που συνεχίζεται και μετά την κατάσβεση

Η ανταπόκριση της Humanity Greece δεν ολοκληρώνεται όταν αποχωρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέσω της Γραμμής Φυσικών Καταστροφών 210 5226 379, καταγράφονται αιτήματα από οικογένειες και πολίτες που έχουν χάσει την κατοικία τους. Ανάλογα με την επίσημη αποτίμηση των ζημιών, προβλέπεται η ένταξη σοβαρά πληγεισών οικογενειών στο μητρώο της οργάνωσης για εξαμηνιαία έως δωδεκάμηνη υποστήριξη, με είδη πρώτης ανάγκης, βασικό οικιακό εξοπλισμό και βοήθεια για την προσωρινή διαμονή όπου απαιτείται.

Πρακτική καθοδήγηση για την κρατική αρωγή

Η ομάδα παρέχει ενημέρωση και πρακτική καθοδήγηση για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών κρατικής αρωγής, συμπληρωματικά προς το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών. Στόχος είναι κάθε πληγέν άτομο να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνο και ότι υπάρχει μια οργανωμένη αλυσίδα υποστήριξης για τα πρώτα, πιο δύσκολα βήματα της επόμενης ημέρας.

Περισσότεροι από 400 πολίτες στην αλυσίδα αλληλεγγύης

Μέσα σε λίγες ημέρες, περισσότεροι από 400 πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Humanity Greece, βοηθώντας στην προετοιμασία φαγητού, στη συσκευασία και ταξινόμηση ειδών και στη διοικητική υποστήριξη. Στο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο, στη Μυλλέρου 76, Μεταξουργείο, συνεχίζονται τα έκτακτα μαγειρέματα και η προετοιμασία γευμάτων για τα επιχειρησιακά και εθελοντικά κλιμάκια.

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι πολίτες

· Με εθελοντική εργασία: Πέμπτη 6, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, 11:00–17:00, για προετοιμασία, πακετοποίηση και Παρασκευή γευμάτων στο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο.

· Με προσφορά ειδών: νερά, ισοτονικά ποτά, ατομικοί χυμοί, ηλεκτρολύτες, μπάρες, κριτσίνια, ρυζογκοφρέτες, crackers, μπισκότα, κονσέρβες, ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μωρομάντηλα, κολλύρια, αποστειρωμένες γάζες και Pulvo/Flogo.

· Με οικονομική δωρεά: μέσω της επίσημης σελίδας https://humanitygreece.org/kane-mia-dorea/ για την άμεση κάλυψη μεταφορών, τροφοδοσίας και εξατομικευμένων αναγκών των πληγέντων.

Επικοινωνία και υποστήριξη

Γραμμή Φυσικών Καταστροφών: 210 5226 379 (24ωρη λειτουργία)

Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο: Μυλλέρου 76, Μεταξουργείο, Αθήνα

humanitygreece.org | [email protected]