Κυψέλη: Η αποκαλυπτική κατάθεση της συζύγου του 28χρονου - Πώς τον υποπτεύθηκε για τον φόνο

Νέες πληροφορίες που σοκάρουν έρχονται στο φως, από την κατάθεση της συζύγου του 27χρονου, που προφυλακίστηκε για την δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, με τις νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως από την κατάθεση της γυναίκας του 27χρονου που προφυλακίστηκε, μετά την δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να σοκάρουν.

Η γυναίκα που δολοφονήθηκε φέρεται να γνώρισε τον κατηγορούμενο και τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια εθελοντισμού για μια φιλανθρωπική οργάνωση προσφύγων στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2026.

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