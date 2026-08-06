Συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Η νύχτα κόλασης που έζησαν όσοι επιχειρούσαν

Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές του αποκλεισμού και της επιχείρησης εκκένωσης της περιοχής, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα

Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές του αποκλεισμού και της επιχείρησης εκκένωσης της περιοχής, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα.

Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον ιδρυτή της σελίδας Forecast Weather Greece, Ιωάννη Σταματάκη, που ήταν παρόν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο βίντεο καταγράφονται τρομακτικές εικόνες του μεγέθους της πύρινης λαίλαπας, ενώ γίνεται ειδική μνεία στην ψυχραιμία που επέδειξαν όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, χάρη στην οποία, όπως αναφέρεται, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια άνθρωποι και οχήματα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

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