Καλοκαίρι χωρίς «ανάσα»: Τι δείχνουν τα μοντέλα ECMWF και GFS για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγράφονται στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα κινείται κατά τόπους κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα παραμείνει ο καιρός στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και τον Δεκαπενταύγουστο με κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές θερμοκρασίες, την απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων και την επιμονή των ισχυρών βορείων ανέμων στο Αιγαίο, στοιχείο που διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η γενική τάση των προγνωστικών μοντέλων συγκλίνει στη διατήρηση ενός σταθερού αντικυκλωνικού πεδίου πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, χωρίς ενδείξεις οργανωμένης κακοκαιρίας σε πανελλαδική κλίμακα. Αυτό μεταφράζεται σε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

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