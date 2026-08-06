Σε πνίγει το άγχος; 5 τεχνικές που ηρεμούν το νευρικό σου σύστημα σε μόλις 10' - Η μία είναι πολύ απλή

Γιατί οι σκέψεις αποτυγχάνουν στο οξύ στρες και πώς θα ενεργοποιήσεις το σωματικό σου "off" σε μόλις 2 λεπτά. Είναι πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι.

Όταν το άγχος χτυπάει κόκκινο, η πρώτη αυτόματη αντίδραση των περισσότερων ανθρώπων είναι να προσπαθήσουν να «λογικέψουν» τον εαυτό τους. Αναλύεις το πρόβλημα στο μυαλό σου, φτιάχνεις νοητές λίστες με υποχρεώσεις και επαναλαμβάνεις σαν μάντρα ότι «όλα θα πάνε καλά».

Κι όμως, η νευροεπιστήμη είναι ξεκάθαρη: τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί στη φάση του οξέος στρες.

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