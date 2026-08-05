Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό τον Δεκαπενταύγουστο: Σε ποιες περιοχές αναμένονται μπόρες

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου. Ποιες περιοχές ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με μπόρες.

Τα πρώτα προγνωστικά για τον καιρό μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο έδωσε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, και όπως όλα δείχνουν η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς κάποια θερμοκρασιακή «έκρηξη».

Για τον καιρό σήμερα Τετάρτη (8/5), ο οποίος διαμορφώνει το «έδαφος» για τον Δεκαπενταύγουστο, ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για τοπικές συννεφιές στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ανοιχτό μένει το ενδεχόμενο για μικρής ισχύος τοπικές μπόρες.

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