Αναστάτωση στο Ηράκλειο από δυνατό κρότο: Έσπασαν τζάμια - Πετάχτηκε ο κόσμος από τα σπίτια του

Iσχυρός κρότος αναστάτωσε κατοίκους και επαγγελματίες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (5/8) στην οδό Θερίσσου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας ισχυρός κρότος αναστάτωσε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια σε κτίρια, ενώ αρκετοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

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