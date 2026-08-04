Το διάσημο μπλε χάπι για τη στυτική δυσλειτουργία και η αναπάντεχη δράση κατά του καρκίνου

Μελέτη φωτίζει μια νέα πλευρά της βιολογίας του καρκίνου – Ο συνδυασμός σιλδεναφίλης με στατίνες φαίνεται πως έχει αντιμεταστατική δράση

Νέα μελέτη έρχεται να δώσει μια δυνητική προοπτική στη μάχη κατά του καρκίνου και συγκεκριμένα στην ανάσχεση των μεταστάσεων. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Cancer Reasearch, φαίνεται ότι η σιλδεναφίλη σε συνδυασμό με στατίνες, έχει ευεργετική δράση κατά της εξάπλωσης του καρκίνου και πιθανώς αποτελεί μια νέα στρατηγική για τον περιορισμό των μεταστάσεων.

Η σιλδεναφίλη είναι η δραστική ουσία πίσω από τα διάσημα φάρμακα κατά της στυτικής δυσλειτουργίας, που έφεραν επανάσταση στο τέλος της δεκαετίας του 1990. Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες έδειξαν ότι η σιλδεναφίλη ανακόπτει την παροχή χοληστερόλης στα καρκινικά κύτταρα, η οποία είναι απαραίτητη στη διαδικασία των μεταστάσεων. Έτσι, μένει λιγότερη χοληστερόλη διαθέσιμη για τα καρκινικά κύτταρα.

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