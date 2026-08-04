5 απλούστερες ερωτήσεις που «ξεγυμνώνουν» την πραγματική ταυτότητα του συνομιλητή

Αυτές οι ερωτήσεις είναι τόσο απλές, που ούτε που θα φανταζόσουν πόση δυναμική μπορεί να έχουν.

Πόσες φορές έχεις φύγει από μια συζήτηση με την αίσθηση ότι μιλήσατε για πολλή ώρα, αλλά τελικά δεν έμαθες τίποτα ουσιαστικό για τον άλλο; Ο καιρός, η δουλειά, η καθημερινότητα και τα νέα της ημέρας γεμίζουν εύκολα τη σιωπή, όμως σπάνια αποκαλύπτουν τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου.

Έρευνες στην ψυχολογία δείχνουν, ότι οι συζητήσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάθος όταν κάνουμε ερωτήσεις που δίνουν στον συνομιλητή χώρο να μιλήσει για τον εαυτό του, τις αξίες και τις εμπειρίες του. Μάλιστα, όσοι κάνουν ουσιαστικές ερωτήσεις – και συνεχίζουν με εύστοχες διευκρινιστικές απορίες – δημιουργούν πιο αυθεντική επικοινωνία και αφήνουν καλύτερη εντύπωση στους άλλους.

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