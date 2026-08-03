Μύθος τα 10.000 βήματα: Μάθε πόσο πρέπει να περπατάς την ημέρα, σύμφωνα με την ηλικία σου

Μπορεί η επιστήμη να υποστήριζε για χρόνια, ότι όλοι πρέπει να περπατάμε 10.000 βήματα την ημέρα, ωστόσο νέες μελέτες έρχονται να διαψεύσουν αυτόν τον ισχυρισμό, παρουσιάζοντας νέα δεδομένα.

Για χρόνια, ο στόχος των 10.000 βημάτων την ημέρα θεωρούνταν το απόλυτο μέτρο μιας δραστήριας ζωής. Από έξυπνα ρολόγια και εφαρμογές υγείας μέχρι προγράμματα ευεξίας, εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά να φτάσουν αυτόν τον αριθμό, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για την υγεία τους.

Ωστόσο, μια νέα επιστημονική ανάλυση δείχνει, ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Ο ιδανικός αριθμός βημάτων δεν είναι ίδιος για όλους, καθώς η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο, ενώ ακόμη και αρκετά λιγότερα βήματα από τον «στόχο» μπορούν να προσφέρουν σημαντική προστασία απέναντι σε σοβαρές παθήσεις και τον πρόωρο θάνατο.

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