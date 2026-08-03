Αυτοί είναι οι 4 πυλώνες της ψυχικής ευημερίας, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ψυχική ευημερία δεν είναι έμφυτο χάρισμα, αλλά μια δεξιότητα που καλλιεργείται

Τι σημαίνει πραγματικά να «ανθίζεις» στη ζωή; Είναι θέμα τύχης, προσωπικότητας ή ευνοϊκών συνθηκών; Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Ντέιβιντσον, έναν από τους πιο γνωστούς ερευνητές ψυχικής ευεξίας παγκοσμίως, η απάντηση είναι διαφορετική.

Η ευημερία δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά μια δεξιότητα που μπορεί να αναπτύξει ο καθένας μέσα από μικρές, καθημερινές πρακτικές. Συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντσον παρουσιάζει τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και τις προκλήσεις της.

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