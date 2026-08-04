Συνελήφθη ο αδελφός αντιδημάρχου στην Ψάθα: Έπεσε με το ΙΧ του στα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου
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Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα στη Ψάθα, καθώς συνελήφθη 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, που έσπασε το μπλόκο στα συντρίμμια του ελικοπτέρου, λόγω βιασύνης.
Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα στην Ψάθα, καθώς συνελήφθη χτες από αστυνομικούς στην περιοχή, 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον χώρο φύλαξης του σημείου πτώσης του μοιραίου ελικοπτέρου και προσέκρουσε στα συντρίμμια του.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος χτες, Δευτέρα 3/8, στις 17.30 το απόγευμα, επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, ως χώρος του δυστυχήματος, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της ΔΑΟΕ σχετικά με το συμβάν και τον θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που επέβαιναν στο σκάφος.
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