Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούζ - Αγνοείται μέλος του πληρώματος

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Λιβερίας και το τελευταίο σήμα του καταγράφηκε στον κόλπο του Ομάν.

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, πρόκειται για το Minoan Pioneer.

Το φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer χτυπήθηκε 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Κασάμπ στις 22:00 το βράδυ τοπική ώρα τη Δευτέρα (3/8). Το φορτηγό δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο, ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται.

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