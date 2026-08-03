Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Facebook λίγες ημέρες πριν από τη μαζική άφιξη περίπου 60.000 μεταναστών στη Θέουτα, λειτούργησε ως «παράδειγμα επιτυχίας».

Ένα βίντεο που δείχνει ομάδα νεαρών Μαροκινών να πανηγυρίζει μετά την παράτυπη είσοδό της στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, φέρεται να λειτούργησε ως κίνητρο για χιλιάδες ακόμη ανθρώπους να επιχειρήσουν το ίδιο ταξίδι, σύμφωνα με ειδικό σε θέματα μετανάστευσης.

Η δρ Μίριαμ Τσέρτι δήλωσε στη Daily Mail ότι το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Facebook λίγες ημέρες πριν από τη μαζική άφιξη περίπου 60.000 μεταναστών στη Θέουτα, λειτούργησε ως «παράδειγμα επιτυχίας» για άλλους επίδοξους μετανάστες.

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