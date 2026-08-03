Όλυμπος: Τι σημαίνει ότι εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco

Πώς εγγράφεται ένα μνημείο στη λίστα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και η ελληνική παρουσία στον κατάλογο.

Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανήκει ο Όλυμπος, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της Επιτροπής στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, 19 με 29 Ιουλίου 2026.

Η εξαιρετική φυσική όσο και η πολιτιστική αξία του Ολύμπου αξία τεκμηριώθηκε και έτσι ο πρώτος εθνικός δρυμός και πάρκο της Ελλάδας, ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, εντάχθηκε ομόφωνα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μικτό αγαθό.

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