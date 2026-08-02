Το σημείο της συντριβής του ενός ελικοπτέρου στην Ψάθα: Άμορφη μάζα το BELL
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Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Σοκάρουν οι εικόνες από τα συντρίμμια.
Βαρύς είναι ο φόρος αίματος από τη μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα, καθώς δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις συνολικά επιβαίνοντες -ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής εναέριας κατάσβεσης- έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι άλλοι δύο διασώθηκαν φέροντας ελαφρά τραύματα.
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