Ψάθα: Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και δύο τραυματίες από τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και δύο τραυματίες για διακομιδή στο 251 ΓΝΑ.

Τραγική κατάληξη είχε το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, ο απολογισμός της σφοδρής σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων είναι βαρύτατος. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος, παρέλαβαν συνολικά τέσσερα άτομα από τα πληρώματα.

Δυστυχώς, δύο από τους επιβαίνοντες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν άλλα δύο άτομα, τα οποία ευτυχώς φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα.

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