Φωκίδα: Πυροσβεστικό παρά λίγο να πατήσει το συνεργείο του MEGA – «Δεν βλέπεις την κατάσταση;»

Στιγμές έντασης στο Σκάλωμα Φωκίδας. Πυροσβεστικό όχημα παρά λίγο να παρασύρει συνεργείο του MEGA μέσα στο πύρινο μέτωπο.

Στιγμές έντασης και έντονου προβληματισμού καταγράφηκαν στην πρώτη γραμμή της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σκάλωμα Φωκίδας, όταν το τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA βρέθηκε εκτεθειμένο σε άμεσο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

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