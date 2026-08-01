Λίντα Κάρτερ: Η διαχρονική Wonder Woman στα 75 της συνεχίζει να μαγεύει το κοινό

Η Λίντα Κάρτερ, η θρυλική Wonder Woman των 70s, εντυπωσιάζει στα 75 της με τη διαχρονική ομορφιά και τη νέα κινηματογραφική της επιστροφή.

Περισσότερες από πέντε δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση ως η ηρωίδα που σημάδεψε την τηλεοπτική ιστορία, η Λίντα Κάρτερ αποδεικνύει πως η γοητεία της Wonder Woman δεν γνωρίζει ηλικία. Η ηθοποιός που έγινε παγκόσμιο σύμβολο μέσα από τη σειρά «Wonder Woman» της δεκαετίας του 1970, προκάλεσε για ακόμη μία φορά τον θαυμασμό, όταν μοιράστηκε πρόσφατα φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες εμφανίζεται εντυπωσιακή.

Η ανάρτηση της Κάρτερ περιλάμβανε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, ανάμεσά τους και μια φωτογραφία όπου χαλαρώνει σε υπαίθριο μπάνιο δίπλα σε ένα ποτήρι μαρτίνι. Η εικόνα ήταν αρκετή για να προκαλέσει κύμα σχολίων από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έσπευσαν να αποθεώσουν τη διαχρονική της εμφάνιση. Πολλοί μάλιστα σχολίασαν πως έμοιαζε σαν να είχε βγει απευθείας από κάποιο επεισόδιο της θρυλικής σειράς που την καθιέρωσε.

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