Αυτές είναι οι συνήθειες όσων μεγάλωσαν στα 70s που η Gen Z πραγματικά δεν αντέχει
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Όπως φαίνεται, οι πιο απλές, καθημερινές συνήθειες αρκούν για να δημιουργήσουν ένα πραγματικό χάσμα μεταξύ των διαφορετικών γενιών
Οι διαφορές ανάμεσα στις γενιές δεν περιορίζονται μόνο στις απόψεις ή στις αξίες. Συχνά αποτυπώνονται στις πιο απλές καθημερινές συνήθειες, οι οποίες για κάποιους είναι αυτονόητες και για άλλους αδιανόητες. Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στα 70s διατηρούν αρκετές συνήθειες που διαμορφώθηκαν σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, πριν από την έκρηξη της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Από την άλλη, η Gen Z, που έχει μεγαλώσει σχεδόν αποκλειστικά στον ψηφιακό κόσμο, αντιμετωπίζει πολλές από αυτές τις καθημερινές συνήθειες με δυσπιστία ή ακόμη και εκνευρισμό.
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