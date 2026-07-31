Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Θυελλώδεις άνεμοι και το Σάββατο - Πότε θα εξασθενήσουν

Θυελλώδεις αναμένεται να ειναι και αύριο οι άνεμοι που πνέουν με μεγάλη ένταση σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Όχι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικές χαρακτηρίζονται οι προβλέψεις του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη για τους ανέμους που σαρώνουν σχεδόν το σύνολο της επικράτειας.

«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από πλευράς ανέμων, έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη διαφορά πίεσης προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ ενισχυμένα τα μελτέμια σε εντάσεις 8-9 μποφόρ, οι ριπές ξεπερνούν τα 9 μποφόρ ειδικά στο Κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

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