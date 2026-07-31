Η επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο: Καταστροφικές εικόνες από το Φοινικόδασος της Πρέβελης

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο - Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το Φοινικοδάσος της Πρέβελης.

Επίγεια κόλαση δημιουργήθηκε από την φονική πυρκαγιά που εξαπλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 30/07 στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο νότιο Ρέθυμνο και εξαπλώθηκε με τεράστια ταχύτητα προς την Αγία Παρασκευή, τον Κέραμε, τον Ασώματο και την Πρέβελη.

Σύσσωμη η κοινωνία του Ρεθύμνου από κοινού με πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να αποτραπούν χειρότερες καταστροφικές στα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της περιοχής, την ιστορική Μονή Πρέβελη και το μοναδικό φοινικόδασος, τα οποία σώθηκαν χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, όπως αναφέρει το creta24.gr.

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