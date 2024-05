Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το λουτρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά από 2.300 χρόνια

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την παλαίστρα και το λουτρό όπου ο έφηβος Αλέξανδρος έκανε το μπάνιο με τον παιδικό του φίλο, Ηφαιστίωνα.

Την παλαίστρα και το λουτρό του Μέγα Αλέξανδρου στο βασιλικό ανάκτορο των Αιγών, όπου περνούσε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του, φέρεται ανακάλυψαν να αρχαιολόγοι.

Το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, ειδικότερα, κάνει λόγο πως η ανακάλυψη στο ανάκτορο των Αιγών, τον λεγόμενο «Παρθενώνα της Μακεδονίας», στην πόλη της Βεργίνας έγινε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς του Channel 4 «Bettany Hughes' Treasures of the World», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Μαΐου.

«Είναι το πιο εκπληκτικό θέαμα, να βλέπεις τις Αιγές να ανασκάπτονται και να έρχονται στο φως», δήλωσε η παρουσιάστρια.

Μιλώντας για τη σπουδαία ανακάλυψη σε ό,τι αφορά τον Μέγα Αλέξανδρο, η παρουσιάστρια της σειράς δήλωσε: «Υπάρχει ένας τεράστιος αγωγός αποχέτευσης που είναι χαραγμένος στο βράχο και ένα κοινόχρηστο μπάνιο».

