Εκτός ελέγχου οι φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα: Μήνυμα 112 σε Πόρτο Γερμενό και εκκενώσεις

Οι φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα εξακολουθούν να καίνε ανεξέλεγκτα, με κατοίκους και παραθεριστές να απομακρύνονται μετά τα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112.

Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι σε Βοιωτία και Αργολίδα, όπου τα πύρινα μέτωπα εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η Πολιτική Προστασία έχει προχωρήσει σε διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112 για εκκενώσεις οικισμών, αλλά και για κατάσταση ετοιμότητας στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αναχαιτίσουν τις φλόγες.

Δύο μεγάλα μέτωπα στη Βοιωτία

Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται στη Βοιωτία, όπου σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασαν δύο μεγάλες πυρκαγιές, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας.

Στην Ξηρονομή, η φωτιά κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, περνώντας μέσα από το χωριό και προκαλώντας ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και κτηνοτροφικές μονάδες. Οι αρχές απέστειλαν αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112, καλώντας αρχικά τους κατοίκους της Ξηρονομής να απομακρυνθούν προς την Ελλοπία και στη συνέχεια όσους βρίσκονταν στις περιοχές Αλυκή και Άγιος Νικόλαος να κινηθούν προς τη Δομβραίνα.

Την ίδια ώρα, νέο μήνυμα του 112 εστάλη και για τον Άγιο Βασίλειο, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Καπαρέλι. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ακόμη και πυροσβεστικό πλοίο και ταχύπλοο σκάφος για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από την ακτογραμμή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν απομακρύνσεις πολιτών και διά θαλάσσης.

Στα δύο μέτωπα επιχειρούν συνολικά περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, ομάδες της ΕΜΟΔΕ, δεκάδες οχήματα, ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα της επαρχιακής οδού Θηβών – Δομβραίνας, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πύρινος κλοιός και στην Αργολίδα

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αργολίδα, όπου δύο διαφορετικά μέτωπα κινητοποίησαν τις αρχές.

Στο Φίχτι, κοντά στις Μυκήνες, η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση και ελαιώνες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Το 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Άργος, ενώ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, νέο μεγάλο μέτωπο εκδηλώθηκε στη Χινίτσα του Δήμου Ερμιονίδας, όπου οι φλόγες πλησίασαν κατοικίες. Οι αρχές προχώρησαν σε αποστολή νέου μηνύματος του 112 ζητώντας από όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς το Πόρτο Χέλι, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε μια ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών και να προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ η κατάσταση στα μέτωπα μεταβάλλεται διαρκώς και οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.

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