«Euro»: Το video clip που έπρεπε να γίνει! (vid)

Το single «Euro», το 10ο κομμάτι από το άλμπουμ «Dope Sport III», με Ηγεμόνα και ΛΕΞ απέκτησε την εικόνα του.

Η νυχτερίδα το έσκασε από τη σπηλιά και χάθηκε στου Πειραιά τα στενά. Κάτι μαυροφόροι με σταυρούς την κυνήγησαν και πριν τη σκοτώσουν, το «187 Tattoo Studio» άνοιξε την πόρτα του και έσωσε τον ιπτάμενο επισκέπτη. Ο φιλόξενος χώρος είχε ένα πολύχρωμο παπαγάλου στη γωνία που πάνω σε χρυσή αλυσίδα και σε διαμαντένιο χαμόγελο καθόταν. Οι δύο φτερωτοί άγγελοι κοιτάχτηκαν για λίγο και άρχισαν να χορεύουν στον ρυθμό της αράχνης. Αυτή έπλεκε τον ιστό της και τα «μπίτια» της που είχαν του δρόμου τον ήχο, τον σημερινό, τον αληθινό, τον ντόμπρο και ευγενικό. Η Δήμητρα που όλα τα κερδίζει με την ευγένειά της, είδε ότι το μαντήλι δεν ήταν στη θέση του, ήταν στο πρόσωπο του μέγα Ηγεμόνα.

Τα αθόρυβα φτερουγίσματα έγιναν βαριά πατήματα, μεγάλα χαμόγελα, αθώα και πονηρά, έγιναν αγκαλιές, χειραψίες και ρυθμοί εσωτερικοί που ακούγονταν μέσα από καθαρές εξηγήσεις. Και ενώ το μελάνι έπεφτε στη βελόνα και ζωγράφιζε σώματα και σκέψεις, τα ηχεία δυνάμωναν τον ήχο και το in your face attitude. Κάμερες, drones, πάρτι και στίχοι βγαλμένοι από της ζωής το χθες και το αύριο. Και μαζί με τον Ηγεμόνα ενώνεται ο «αδερφός» που ακούει στο όνομα ΛΕΞ. Οι φωνές «τρέχουν», η μουσική δυναμώνει και το «Euro» (Mad House Records/Minos EMI SA/Universal Music Group Company) αποκτά την εικόνα που πρέπει.

Άνετος και ζόρικος



Το τραγούδι «Euro» περιλαμβάνεται στην τελευταία δισκογραφική δουλειά του Ηγεμόνα, το «Dope Sport III». Εντάξει, το άλμπουμ στο σύνολό του είναι καθαρός, αυθεντικός «Ηγεμόνας». Γερά «πατήματα», «ντριλιές» που δεν αφήνουν περιθώριο για αμφισβητήσεις και μια αφήγηση που είναι βγαλμένη από αληθινές εμπειρίες, μαρτυρίες, της ημέρας και της νύχτας τοιχογραφίες. Η συνύπαρξη Ηγεμόνα-ΛΕΞ είναι πάντα ξεχωριστή και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Οι τύποι συνεννοούνται άψογα γιατί ξέρουν την πόλη τους, τα βιώματά τους, τις παρέες και τη μουσική τους. Το βίντεο κλιπ είναι μια υπενθύμιση για το πού ήταν, για το πού είναι και για το πού πάνε τα δύο αλάνια…

Ο ρυθμός είναι ηλεκτρισμένος με το «καλημέρα» του κομματιού και το χορωδιακό ύφος δίνει μέγεθος και βάθος στο «Euro». Η φωνή, το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα του Ηγεμόνα ξεχωρίζει στον τρόπο που ακολουθεί τον ρυθμό. Άνετος, ζόρικος και αδιαπραγμάτευτος ο τρόπος του. Σε καθηλώνει αμέσως και οι εικόνες του clip σε βάζουν στον κόσμο και στην true προσωπικότητά του. Το «μπιτ» είναι εθιστικό, αλλάζει μορφές, άλλοτε μονοκόμματο, άλλοτε να ανεβαίνει και να αναδεικνύει το ραπάρισμα των καλλιτεχνών.

Από Θεσσαλονίκη μέχρι Πειραιά



Οι ραπ ιστορίες-στίχοι που παραθέτουν και αφηγούνται οι δύο ράπερ είναι εξομολογήσεις που καλύπτει η μία την άλλη. Η προσωπική ιστορία εκτείνεται από Θεσσαλονίκη μέχρι Πειραιά. Και ενώ ο Ηγεμόνας μας βάζει στο πρώτο μεγάλο λιμάνι, ο ΛΕΞ μας μεταφέρει σε αυτό της πατρίδας του, της Θεσσαλονίκης και συμπληρώνει τον τρόπο του Ηγεμόνα. Το βίντεο κλιπ έχει ζωντάνια, σκόρπιες εικόνες από τα επιτεύγματα και κυρίως τη φιλική συνύπαρξη των δύο ράπερ και όσων είναι δίπλα τους. Καθαρό οπτικό αποτέλεσμα, γρήγορο, άμεσο… Η εικόνα δίνει «σώμα» στον ρυθμό και στα λόγια, καθρεφτίζει τη διάθεση και τις επιθυμίες των καλλιτεχνών. Το «Euro» είναι από τα κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει από το τελευταίο LP του Ηγεμόνα και το βίντεο κλιπ ήταν… απαραίτητο να γίνει.

ΙNFO

«Euro» [Ηγεμόνας, ΛΕΞ, BTK 187]

Music: Mike G

Lyrics: HGEMONA$, Lex

Mix - Master: Exus186

Video Clip

Camera: Philip Pavlidis

Edit: Bodega

