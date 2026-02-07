«Dope Sport III»: Μέγας Ηγεμόνας!

Το Gazzetta άκουσε το «Dope Sport III» (Mad House Records/Minos EMI SA), τον νέο δίσκο του ράπερ Ηγεμόνα. Σούπερ παραγωγή, δυνατά feat. Θα κάνει θραύση.

Να ξυπνάς πρωί, όταν η μέρα είναι ακόμη παγωμένη και να ρωτάς τον κολλητό σου ρε αδερφέ, να το βγάλω το μαντήλι από το πρόσωπο; Το αγουροξυπνημένο πρόσωπο μόλις που έχει πιάσει το τιμόνι. Σε κοιτά περίεργα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το μισάνοιχτο στόμα απαντά. Bro, κάνε ό,τι γουστάρεις. Το θέμα να είναι να αρπάξουμε… δεν τελειώνει τη φράση γιατί κάτι «στρουμφάκια» των «Ζ» περνάνε με τις μηχανές στο ρελαντί. Τα τζάμια ξεθολώνουν και η μέρα ξεκινά. Σε 20 λεπτά όλοι οι άνθρωποι, όλες οι υπηρεσίες, της πόλης θα είναι ξύπνιοι και θα δουλεύουν.

Οι φανταστικοί πρωταγωνιστές στρίβουν πριν τη μεγάλη λεωφόρου. Αφήνουν το όχημα και μια αράχνη στη θέση των πινακίδων. Ο ουρανός είναι καθαρός, ο ήλιος έχει αρχίσει να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα και τώρα όλοι βρίσκονται στις δουλειές, στα γραφεία, στα ταμεία τους. Οι κολλητοί φτάνουν έξω από το κατάστημα και στέκονται στη γωνία με το αστυνομικό τμήμα. Τελικά το μαντήλι μπαίνει στο πρόσωπο και τα ηχεία απλώνονται όπως πρέπει. Σε ένα μικρό τραπέζι στήνεται το πικάπ και οι ρίμες «σφαίρες» διαλύουν την ησυχία και την τάξη των καλών ανθρώπων της καλής κοινωνίας. Τα παιδιά πριν πάνε στο σχολείο σταματάνε, οι μεγάλοι κάνουν έκτακτο διάλειμμα και κάποιος φωνάζει: ρε μ@#ες, ο Ηγεμόνας είναι εδώ και ραπάρει το Dope Sport III! [Mad House Records, Under Exclusive Distribution To Minos EMI SA / A Universal Music Group Company]

Ραπ ντόπα



Ας συλλέξουμε τα στοιχεία, ψυχρά, μεθοδικά και με τη δική μας έντιμη ματιά. Ο Ηγεμόνας έχει μοναδικό καλλιτεχνικό ύφος. Η χροιά της φωνής, ο τρόπος που χειρίζεται το flow και το delivery, το ύφος, όλα είναι δικά του και μόνο δικά του. Δεν μπορείς να τον αντιγράψεις. Ναι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν «επιθετικό ραπ». Στην περίπτωση αυτού του παίκτη υπάρχει μια διαφορά: το ηχόχρωμα της φωνής και η άνεση με την οποία ενώνονται βιωματικές εμπειρίες, εμπνεύσεις και η σκληρή προσπάθειά του να τα καταφέρει σε ένα αφιλόξενο αστικό περιβάλλον. Αυτό που βλέπετε γι’ αυτό το αλάνι είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που ακούτε. Το πνεύμα του δρόμου, οι κώδικες του, η ευγένεια και το ήθος του είναι εδώ, στο μικρόφωνο και στον λόγο του Ηγεμόνα. Όλα αυτά φυσικά και θα τα ακούσετε-«δείτε» στο «Dope Sport III».

Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που εδραιώνει την παρουσία του στον ραπ χώρο και το αντιλαμβάνεσαι και σε αυτόν τον δίσκο, είναι η παραγωγή. Ακούς κάθε κομμάτι και το μουσικό σύνολο, το παρασκήνιο, οι δεύτερες φωνές, οι μίξεις, τα μπιτ, η ένταση, όλα είναι ευδιάκριτα. Το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα σκίζει τον αέρα σαν βέλος που φτάνει ως το μυαλό του ακροατή. Respect λοιπόν σε/στους BKT 187, Dimitris Koufoudakis, Greco Beats, Exus 186, Mike G, Skive, Th Mark, ναι αυτό είναι ραπ ντόπα και τη θες δική σου!

Θα κάνει θραύση



Το «Dope Sport III» είναι η φωτογραφία ανφάς και προφίλ του, είναι ένα κομμάτι, κρυστάλλινο, της προσωπικότητας και της ουσίας του Ηγεμόνα. Ο τύπος είναι αληθινός και στα 12 τραγούδια του δίσκου ακούς στίχους γεμάτους σάρκα, ένταση, ζόρια, νταραβέρι και το δικό του χαμπέρι. Ο τρόπος που ξεδιπλώνει την αφήγηση και τη στρώνει επιβεβαιώνει το γερό πάτημα στον ρυθμό και στους δρόμους της επικρατούσας ραπ εποχής. Σκληρό ντριλ που λειαίνεται με την ειλικρίνεια του Ηγεμόνα, με μελωδικές γραμμές, σταθερές και παλιρροϊκές αντηχήσεις που σε βάζουν σε ένα μεθυστικό vibe. Και αφού o Ηγεμόνας μετράει, έχει και παρέα που… τα σπάει. Σε αυτόν τον δίσκο υπάρχουν feat με Fann, Sadam, Dani Gambino, LEX. To «Dope Sport III» θα κάνει θραύση γιατί ο Ηγεμόνας δεν έχει όμοιό του και στο ραπ βάζει κόπο, πάθος και την μπέσα που απαιτεί το είδος. Αδερφέ, καλοτάξιδο το άλμπουμ.

*Ο Ηγεμόνας σε Spotify, YouTube, Instagram [η φωτό από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram]

**Στηρίξτε τον Ηγεμόνα και στο 187 Tattoo Studio