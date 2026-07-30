Μπαίνοντας στο 24ο έτος του ως θεσμός το Chania Rock Festival, συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη, φέρνοντας τα μεγαλύτερα και πιο δυνατά ονόματα της hard rock αλλά και της heavy metal μουσικής.

Είκοσι τέσσερα χρόνια Chania Rock Festival. Είκοσι τέσσερα χρόνια μίας σπουδαίας διαδρομής ενός event που είχε πέρυσι κόσμο από 26 διαφορετικές χώρες. Μία πολύ μεγάλη ανταπόκριση δηλαδή σε ένα φεστιβάλ που περιλαμβάνει κάθε είδους άκουσμα και φέρνει τα πιο δυνατά ονόματα στο rock και το heavy metal στερέωμα. Φέτος το συγκεκριμένο event θα πραγματοποιηθεί την 1η αλλά και στις 2 Αυγούστου.

Για αρχή θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Crimson Glory θα βρεθούν για πρώτη φορά στην Κρήτη. Το Chania Rock Festival θα παρουσιάσει την Κυριακή 2 Αυγούστου μια από τις πιο εμβληματικές μπάντες του αμερικανικού metal, ένα συγκρότημα-θρύλο με μυθική αύρα, που έχει συνδεθεί όσο λίγα με το ελληνικό κοινό.

Η ιστορική πρώτη εμφάνιση των Crimson Glory θα δώσει την ευκαιρία στον κόσμο να ακούσει εμβληματικά τραγούδια όπως: “Lonely”, “Painted Skies”, “Where Dragons Rule”, “Red Sharks”, “Dragon Lady”, “Valhalla”, “Queen of the Masquerade” και τόσα άλλα. Ειδικά για όσους μεγάλωσαν με τέτοια ακούσματα και με το “Transcendence” (το 2ο άλμπουμ τους) θα είναι ξεχωριστές οι στιγμές.

Φυσικά υπάρχει και η αποκλειστική ευρωπαϊκή εμφάνιση του Σαββάτου (1η Αυγούστου). Εκείνοι την ημέρα θα είναι headliners θα είναι οι πρωτοπόροι του συμφωνικού metal, οι Σουηδοί Therion, ένα από τα πιο ιστορικά και επιδραστικά ονόματα στο χώρο. Πριν από 30 χρόνια, τον Αύγουστο του 1996, κυκλοφόρησε το πέμπτο άλμπουμ τους, το εμβληματικό “Theli”. Ένα άλμπουμ που θεωρείται θεμέλιος λίθος του συμφωνικού metal.

Το Chania Rock Festival - CHANIA ROCK FESTIVAL 2026 θα διεξαχθεί λοιπόν στις 1 και 2 Αυγούστου στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά. Και θα γίνει με τους Therion να ηγούνται της πρώτης ημέρας, σε μία εμφάνιση που υπόσχεται να συνδυάσει θεατρικότητα, ενέργεια και συμφωνικό μεγαλείο.