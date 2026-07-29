Το δις εξαμαρτείν του Κυριαζίδη, οι γαλάζιοι που μπέρδεψαν τις γραμμές και ο Κακλαμάνης που θέλει το Επικρατείας
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Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει την απελπισία που προκάλεσε η συμπεριφορά Κυριαζίδη και το «μπλέξιμο» στα στελέχη της ΝΔ.
Αποφάσισε χθες 28 Ιουλίου ο Δημήτρης Κυριαζίδης να πάρει το αίμα του πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το σκηνικό της διαγραφής του πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν είχε μιλήσει με σεξιστική απρέπεια στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Οφείλω να σας πω ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα διαγραφής εκ νέου του βουλευτή Δράμας, όμως προκάλεσε απελπισία σε κάποιους συναδέλφους του, ειδικά σε αρμόδιους της κοινοβουλευτικής ομάδας που του έχουν ζητήσει να τοποθετείται για οτιδήποτε άλλο εκτός από την κόντρα με την Κωνσταντοπούλου.
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@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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