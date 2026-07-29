Γιατί ο Χατζιδάκις ήθελε να γράφει το όνομά του με «ι»

Το «λάθος» που κάνουμε όλοι στο επώνυμο του Μάνου Χατζιδάκι μάλλον ήταν μια αισθητική επιλογή του ίδιου του συνθέτη.

Η θλιβερή απόφαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, να απαγορεύσει στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το «Ο Γιάννης ο Φονιάς», και το κύμα συμπαράστασης προς τον ερμηνευτή, έφερε ξανά στο προσκήνιο τον μεγάλο συνθέτη.

Άρθρα και αναρτήσεις στα social media κατέκλυσαν το διαδίκτυο. Αν και αμελητέο μπροστά στο ίδιο το γεγονός και τη λογοκρισία στην τέχνη από την ίδια της την «οικογένεια», ένα ακόμη πράγμα που ίσως να παρατηρούσε κανείς είναι το συνηθισμένο «λάθος»: το χατζιδάκις με η.

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