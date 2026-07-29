Καίτη Γαρμπή: Κυκλοφόρησε το music video για το «Υποσυνείδητο»

Η Καίτη Γαρμπή παρουσιάζει το music video του «Υποσυνείδητο», προάγγελο του νέου της δισκογραφικού project.

Η Καίτη Γαρμπή δίνει εικόνα στη νέα της επιτυχία «Υποσυνείδητο» μέσα από ένα music video με ιδιαίτερη αισθητική και σύγχρονη οπτική ματιά, που αναδεικνύει τη νέα εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού.

Με επίκεντρο την ίδια την ερμηνεύτρια, το music video εκτυλίσσεται σε ένα ιδιαίτερο studio concept, όπου η σκηνογραφία συνδυάζεται με ξεχωριστά εικαστικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άλεξ Κωνσταντινίδης.

Το «Υποσυνείδητο», μία από τις διαχρονικές επιτυχίες που έγραψε ο Φοίβος τη δεκαετία του '90, αποκτά νέα πνοή μέσα από τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Καίτης Γαρμπή, με ανανεωμένο ήχο και σύγχρονη παραγωγή.

Το τραγούδι έχει ήδη ξεχωρίσει στις προτιμήσεις του κοινού και στις ραδιοφωνικές συχνότητες, αποτελώντας το πρώτο δείγμα από το νέο δισκογραφικό project της Καίτης Γαρμπή. Στο album, που θα κυκλοφορήσει από την Panik Platinum το φθινόπωρο, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες του Φοίβου που είχαν γίνει γνωστές από άνδρες συναδέλφους της, δίνοντάς τους νέα πνοή.

Το «Υποσυνείδητο» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες streaming.