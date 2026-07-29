Γιώργος Χατζιδάκις: «Δεν απαγόρευσα ποτέ στον Μητσιά να τραγουδά τον Γιάννη τον Φονιά»

Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, απαντά μετά τα σχόλια για την απαγόρευση της χρήσης του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο Φονιάς», στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά.

Απάντηση μετά τον σάλο που προκλήθηκε στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά, έδωσε ο Γιώργος Χατζιδάκις, λέγοντας ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε τον ίδιο τον ερμηνευτή.

Υπενθυμίζεται ότι, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, δεν έδωσε την άδεια στον Μανώλη Μητσιά, για το τραγούδι «Ο Γιάννης ο Φονιάς», άσμα που ερμηνεύει επί χρόνια ο τραγουδιστής και γράφτηκε για τη φωνή του από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι. Αμέσως, ένα κύμα αντιδράσεων προς την απαγόρευση, σηκώθηκε τόσο από τον καλλιτέχνη όσο και από τους χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα.

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