Τα 5 μαθήματα ζωής όσων ξεπέρασαν μια δύσκολη παιδική ηλικία

Πώς οι άνθρωποι με δύσκολα ξεκινήματα κατάφεραν να ανθίσουν

Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο ξεκίνημα. Κάποιοι μεγαλώνουν μέσα στην ασφάλεια και τη στήριξη, ενώ άλλοι χρειάζεται να αντιμετωπίσουν από μικροί φόβους, συγκρούσεις και συναισθηματικά βάρη.

Παρ΄όλα αυτά, πολλοί από αυτούς καταφέρνουν να τραβήξουν τη δίκη τους πορεία και να δημιουργήσουν μια διαφορετική ζωή. Το κοινό τους στοιχείο δεν είναι ότι είχαν εύκολη διαδρομή, αλλά ότι κάποια στιγμή αποφάσισαν να καταλάβουν τον εαυτό τους και να σπάσουν τον κύκλο του παρελθόντος. Η αλλαγή αυτή, βέβαια, απαιτεί συνειδητή προσπάθεια, αυτοπαρατήρηση και ενδοσκόπηση. Και εκεί είναι που ξεκινά η θεραπεία και η δημιουργία νέων υγιών ορίων.

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