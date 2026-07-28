Μητσιάς: Ο γιος του Χατζηδάκι του απαγόρευσε να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον Φονιά» κι εκείνος τον απήγγειλε

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Μανώλης Μητσιάς μέσα από τη συναυλία του την περασμένη Κυριακή στο Δίον. Η στιγμή που αιφνιδίασε τους θεατές.

Επί πέντε δεκαετίες ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά το «Ο Γιάννης ο Φονιάς», τραγούδι που γράφτηκε για τη φωνή του από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι.

Δεν το τραγούδησε όμως στη συναυλία του στο Δίον την περασμένη Κυριακή, αφού ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι δεν του έδωσε άδεια.

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