«Είμαστε γυναίκες και είμαστε ελεύθερες»: Η 20χρονη Γαλλίδα απαντά στο viral βίντεο που της χάρισε 50.000 νέους followers σε μία ημέρα

Ένα βίντεο 13 δευτερολέπτων από ένα πάρτι έκανε τη Γαλλίδα Océane viral, με χιλιάδες νέους followers και εκείνη βρήκε την αφορμή να στείλει το δικό της μήνυμα αυτοπεποίθησης.

Μερικές φορές ένα απλό βίντεο στα social media μπορεί να αλλάξει ξαφνικά τη ζωή κάποιου. Αυτό συνέβη σε μια 20χρονη Γαλλίδα, η οποία από μία απλή χρήστρια του instagram έγινε μέσα σε μία ημέρα πρόσωπο που συζητήθηκε έντονα στο διαδίκτυο.

Το βίντεο, διάρκειας μόλις 13 δευτερολέπτων, καταγράφηκε σε πάρτι αφρού στο Λορέτ ντε Μαρ της Ισπανίας και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και σχεδόν μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις.

Η Aora DJ μίλησε για την ξαφνική δημοσιότητα

Η πρωταγωνίστρια του βίντεο ταυτοποιήθηκε ως η Aora DJ, κατά κόσμον Océane, μια 20χρονη Γαλλίδα, η οποία μιλώντας για την ξαφνική δημοσιότητα, δήλωσε πως δεν μπορούσε να πιστέψει την έκταση που πήρε το βίντεο. «Ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει. Αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις», ανέφερε, εξηγώντας πως βλέπει τη δημοτικότητα αυτή ως μια ευκαιρία να δείξει ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς να φοβούνται την κριτική. «Είμαστε ελεύθερες να είμαστε ο εαυτός μας» Η νεαρή Γαλλίδα τόνισε πως το περιστατικό της έδωσε τη δυνατότητα να στείλει ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης.

Océane (Instagram : aora dj) apparaît dans une vidéo à une Pool Party devenue virale sur les réseaux sociaux : plus de 100 millions de vues en seulement 24 heures et un buzz à l’international. 🌍🔥



💃🏼🗣️ Elle s’exprime en exclusivité pour ICONIQ. pic.twitter.com/ELLNuat7rj — ICONIQ. (@Iconiqofficiel) July 23, 2026

Όπως ανέφερε, θέλει να δείξει σε άλλες γυναίκες ότι στις διακοπές, αλλά και γενικότερα στη ζωή τους, μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα. Η ξαφνική δημοσιότητα, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε μόνο από θετικά σχόλια. Η ίδια αποκάλυψε ότι αρκετοί χρήστες προχώρησαν σε σχόλια που τη δυσαρέστησαν, ιδιαίτερα όταν το βίντεο άρχισε να αντιμετωπίζεται με πιο επιφανειακό τρόπο. «Στην αρχή, όταν τα διάβαζα, με πλήγωναν πολύ. Τώρα όμως γελάω με αυτά», είπε, εξηγώντας πως έμαθε να διαχειρίζεται την έκθεση στα social media.

Η στιγμή που στάθηκε η αφορμή

Στο βίντεο φαίνεται η νεαρή γυναίκα με κόκκινο μπικίνι στο πάρτι του αφρού, όταν κάποιος της κάνει πλάκα ρίχνοντάς της νερό στην πλάτη με ένα νεροπίστολο. Η αντίδρασή της ήταν αυτή που τράβηξε την προσοχή. Γυρίζει προς το μέρος του ατόμου που της ρίχνει νερό, βάζει τα χέρια στη μέση και το βλέμμα της δείχνει ξεκάθαρα ότι το αστείο έχει φτάσει στο τέλος του και αυτή η αντίδραση της ήταν αρκετή για να μετατρέψει το βίντεο σε viral φαινόμενο.

Με αποτέλεσμα, το βίντεο να ανεβάσει σημαντικά την παρουσία της στο Instagram, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Océane πέρασε από μερικές χιλιάδες followers σε σχεδόν 57.000. Παρά τη μεγάλη προσοχή που δέχθηκε, η ίδια κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα και δεν θέλησε να απαντήσει στις ερωτήσεις για τις σχέσεις της. Αυτή η ιστορία είναι μια ακόμα περίτρανη απόδειξη της δύναμης των social media, αλλά και για το πώς μια γυναίκα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια απρόσμενη δημοσιότητα που δεν προκάλεσε καν να εκφράσει τη δική της φωνή και να ενδυναμώσει και άλλες γυναίκες.

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