Νεκρός ο Χρήστος Μαρκίδης - Βρέθηκε στο σπίτι του ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής, Χρήστος Μαρκίδης, αφού αναζητείτο εδώ και μέρες.
Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής, Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον αναζητούσαν εδώ και ημέρες και τελικά το βράδυ της Δευτέρας (24/8) εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του.
Ο Χρήστος Μαρκίδης φέρεται να βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, σε κατάσταση που καταδεικνύει πως ενδεχομένως ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του. Έρευνες έχουν ξεκινήσει για να ρίξουν φως σε όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατό του.
Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Τραγωδία στη λεωφόρο Φυλής: 17χρονη νεκρή σε τροχαίο και τέσσερις ακόμη τραυματίες
- Βλαχέρνα Αρκαδίας: To βίντεο που καταγράφει τις κινήσεις των δραστών στην εμπρηστική επίθεση σε φαρμακείο
- Άνδρος: «Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο, αλλά το βαστούσα πολύ κοντά» – Πρόστιμο 700 ευρώ σε αναβάτη αλόγου για μέθη