Νεκρός ο Χρήστος Μαρκίδης - Βρέθηκε στο σπίτι του ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής

Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής, Χρήστος Μαρκίδης, αφού αναζητείτο εδώ και μέρες.

Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής, Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον αναζητούσαν εδώ και ημέρες και τελικά το βράδυ της Δευτέρας (24/8) εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του.

Ο Χρήστος Μαρκίδης φέρεται να βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, σε κατάσταση που καταδεικνύει πως ενδεχομένως ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του. Έρευνες έχουν ξεκινήσει για να ρίξουν φως σε όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατό του.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr