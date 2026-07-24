Αγόρασε μπισκότα των 2 ευρώ, τον απέλυσαν για «κλοπή» και τελικά πήρε αποζημίωση 30.000 ευρώ

Ένας εργαζόμενος στις ΗΠΑ απολύθηκε επειδή κατηγορήθηκε ότι έκλεψε μπισκότα αξίας 2 ευρώ, αλλά η απόδειξη πληρωμής ανέτρεψε την υπόθεση.

Ένας εργαζόμενος σε εργοστάσιο αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη απόλυση, όταν κατηγορήθηκε ότι έκλεψε ένα πακέτο μπισκότα κατά τη διάρκεια του διαλείμματός του.

Η υπόθεση κατέληξε σε δικαστική διαμάχη, καθώς η εταιρεία αναγκάστηκε αργότερα να αναγνωρίσει το λάθος της, όταν εντοπίστηκαν στοιχεία που αποδείκνυαν ότι το προϊόν είχε πληρωθεί κανονικά.

Η αγορά που του κόστισε τη δουλειά

Ο «Tommy», ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται για την προστασία της ταυτότητάς του, εργαζόταν επί περισσότερα από 11 χρόνια ως ηλεκτρολόγος σε εργοστάσιο κατασκευής φορτηγών στην πολιτεία του Κεντάκι. Ο 60χρονος, που πάσχει από διαβήτη, αγόρασε ένα πακέτο μπισκότα αξίας 1,95 δολαρίων (περίπου 2 ευρώ) από την καντίνα του εργοστασίου πριν επιστρέψει στη δουλειά του.

Μία εβδομάδα αργότερα, οι προϊστάμενοί του τον ενημέρωσαν ότι απολύεται, υποστηρίζοντας πως είχε πάρει το προϊόν χωρίς να το πληρώσει. Ο εργαζόμενος απομακρύνθηκε από το εργοστάσιο συνοδεία προσωπικού ασφαλείας και έχασε τη θέση του. Όπως υποστήριξε, δεν είχε καμία υποστήριξη ούτε από το συνδικάτο United Auto Workers (UAW). Μετά την απόλυση, ο Tommy εντόπισε στην κίνηση του τραπεζικού του λογαριασμού τη χρέωση των 1,95 δολαρίων, αποδεικνύοντας ότι είχε πληρώσει κανονικά τα μπισκότα. Σύμφωνα με την υπόθεση, η λανθασμένη κατηγορία οφειλόταν σε δυσλειτουργία του νέου συστήματος αυτόματης πληρωμής που είχε πρόσφατα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο.

Αποζημίωση, αλλά όχι το τέλος της υπόθεσης

Μετά την αποκάλυψη του λάθους, η εταιρεία πρότεινε στον εργαζόμενο να επιστρέψει στη θέση του, προσφέροντάς του παράλληλα περίπου 33.000 δολάρια (περίπου 30.000 ευρώ) ως αποζημίωση για τους μισθούς που έχασε όσο παρέμενε εκτός εργασίας. Ωστόσο, ο Tommy αρνήθηκε την πρόταση και, μέσω του δικηγόρου του, δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας, ακόμη και για δυσφήμιση.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός του στην εφημερίδα The Independent, καμία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια ανάκληση των κατηγοριών ούτε έχει αποκαταστήσει επίσημα την υπόληψη του εργαζομένου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής φορτηγών της Ford στην πολιτεία του Κεντάκι των ΗΠΑ, όπου ο εργαζόμενος απασχολούνταν ως ηλεκτρολόγος για περισσότερα από 11 χρόνια.

Οι εταιρείες απέφυγαν να σχολιάσουν δημόσια την υπόθεση, ωστόσο ανέφεραν ότι θα επανεξετάσουν τη λειτουργία των συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης, καθώς παρόμοια δυσλειτουργία είχε οδηγήσει στο παρελθόν και στην απόλυση άλλου εργαζομένου σε εργοστάσιο στο Μίσιγκαν.

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