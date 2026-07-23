Πήγαν να ανοίξουν μπαρ και οι τοίχοι αποκάλυψαν ένα μυστικό που έμενε κρυφό για πάνω από 100 χρόνια

Κατά την ανακαίνιση κτιρίου 115 ετών στις ΗΠΑ, ιδιοκτήτης ανακάλυψε δύο γιγάντιες τοιχογραφίες του 1915, κρυμμένες πίσω από σοβά για πάνω από έναν αιώνα.

Μια προγραμματισμένη ανακαίνιση σε ιστορικό κτίριο στην πόλη Οκανόγκαν της πολιτείας Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ εξελίχθηκε σε σημαντική αρχαιολογική και ιστορική ανακάλυψη, όταν πίσω από τους σοβατισμένους τοίχους αποκαλύφθηκαν δύο τεράστιες πανοραμικές τοιχογραφίες που παρέμεναν κρυμμένες για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο Νικ Τιμ είχε αγοράσει το κτίριο μαζί με τη σύζυγό του, Λίζα, με σκοπό να το μετατρέψουν σε μπαρ και χώρο συνάντησης της τοπικής κοινότητας. Κατά την αφαίρεση του σοβά, άρχισαν να εμφανίζονται χρώματα πάνω σε μια υφασμάτινη επιφάνεια στερεωμένη στον τοίχο.

Δύο τοιχογραφίες μήκους 18 μέτρων

Η πρώτη τοιχογραφία απεικόνιζε μια λίμνη, ξύλινα σπιτάκια και δέντρα. Λίγο αργότερα, μέλος της ομάδας πρότεινε να ελέγξουν και τον απέναντι τοίχο, όπου αποκαλύφθηκε μια δεύτερη τοιχογραφία που συμπλήρωνε την πρώτη. Κάθε έργο είχε μήκος περίπου 18 μέτρα και ύψος περίπου 6 μέτρα, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρους τους βόρειους και νότιους τοίχους του κτιρίου. Μαζί δημιουργούσαν ένα ενιαίο πανοραμικό τοπίο συνολικού μήκους περίπου 36 μέτρων.

Η ανακάλυψη έγινε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όπως ανέφερε ο Νικ Τιμ, απέμεναν περίπου 20 λεπτά μέχρι οι εργάτες να κλείσουν ξανά τους τοίχους με νέα επένδυση. Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει στις 5 το πρωί, όμως οι τοιχογραφίες εντοπίστηκαν περίπου στις 5 το απόγευμα. Η ομάδα παρέμεινε άλλες τέσσερις ώρες στον χώρο, αφαιρώντας προσεκτικά τον υπόλοιπο σοβά ώστε να αποκαλυφθούν πλήρως τα έργα.

Ένα δημοσίευμα του 1915 έλυσε το μυστήριο

Με τη βοήθεια της Ιστορικής Εταιρείας της κομητείας Οκανόγκαν, οι ιδιοκτήτες κατάφεραν να εντοπίσουν δημοσίευμα εφημερίδας του 1915, το οποίο ανέφερε την εγκατάσταση 120 ποδιών πανοραμικών τοιχογραφιών στο τότε Hub Theatre. Η περιγραφή και οι διαστάσεις ταίριαζαν απόλυτα με τις τοιχογραφίες που βρέθηκαν, επιβεβαιώνοντας ότι είχαν δημιουργηθεί ως διακόσμηση του παλιού κινηματογράφου. Το κτίριο, που κατασκευάστηκε γύρω στο 1907, λειτούργησε κατά καιρούς ως κινηματογράφος, αίθουσα μπιλιάρδου αλλά και χώρος όπου διεξάγονταν κοκορομαχίες. Οι διαδοχικές ανακαινίσεις έκρυψαν τα έργα πίσω από νέους τοίχους, αφήνοντάς τα αθέατα για δεκαετίες.

Πριν από την ανακάλυψη, το ζευγάρι σχεδίαζε να μετατρέψει τον χώρο των περίπου 279 τετραγωνικών μέτρων σε ένα μπαρ αφιερωμένο στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, μέρος των τοιχογραφιών έχει υποστεί φθορές από υγρασία, γεγονός που απαιτεί εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης. Οι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν να αφαιρέσουν προσωρινά τους καμβάδες, να αποκαταστήσουν τις ζημιές και στη συνέχεια να τους επανατοποθετήσουν. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να καθυστερήσει το άνοιγμα του καταστήματος για μερικούς μήνες, ενώ το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να καλυφθεί το κόστος της αποκατάστασης.

Η τυχαία ανακάλυψη έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα αυθεντικό στοιχείο της ιστορίας της μικρής πόλης, διατηρώντας ζωντανή την εικόνα του παλιού κινηματογράφου που λειτουργούσε στις αρχές του 20ού αιώνα. Οι τοιχογραφίες αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι κινηματογράφοι της εποχής διακοσμούσαν τις αίθουσές τους με μεγάλες ζωγραφικές συνθέσεις, πολύ πριν εμφανιστούν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

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