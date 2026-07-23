PlayStation Plus: Διαθέσιμα τα Avatar και Rise of the Ronin στο Game Catalogue

Οι συνδρομητές Extra και Premium θα περάσουν «ζεστό» καλοκαίρι!

Δυνατός είναι οΙούλιος για τους συνδρομητές των υπηρεσιών PlayStation Plus Extra καιPremium, με δύο απότις σημαντικότερες προσθήκες στο Game Catalogue να είναι τα Avatar: Frontiers of Pandora και Rise of the Ronin.

Το Avatar: Frontiers of Pandora μεταφέρει τους παίκτες στον ανοιχτό κόσμο της Pandora, όπου οι Na'vi συνεχίζουν τη μάχη απέναντι στην RDA, ενώ το Rise of the Ronin προσφέρει μια action RPG εμπειρία στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα, με ελεύθερη εξερεύνηση και επιλογές που επηρεάζουν την εξέλιξη της ιστορίας.

Στη λίστα βρίσκονται ακόμη το Firefighting Simulator: Ignite, το arcade brawler Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind, το πρώτο Dying Light, καθώς και το sci-fi RPG Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Τις προσθήκες συμπληρώνει το Snow Bros. Wonderland.

Για τους συνδρομητές του PlayStation Plus Premium προστίθενται επίσης δύο παιχνίδια στο Classic Catalog: το Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy και το Indigo Prophecy.

Οι ημερομηνίες διάθεσης έχουν ως εξής: