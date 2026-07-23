Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας: Ο Μωάμεθ, η Καλλίπολη και οι «Δούρειοι Ίπποι».

Την στιγμή που ολόκληρο ο πλανήτης ασχολείται με την «Οδύσσεια» του γνωστού σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, οι Τούρκοι ανακατεύουν την ιστορία κατά το δοκούν και μπλέκουν την Τροία, τον Κεμάλ και την καταστροφή του 1922.

Ο Ragıp Soylu, Τούρκος δημοσιογράφος, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως επικεφαλής του γραφείου Τουρκίας (Turkey Bureau Chief) για το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο Middle East Eye με έδρα την Άγκυρα, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο: Οι Τούρκοι που εκδικήθηκαν την Τροία.

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