Σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών ίσως προκάλεσε πλανητικό βομβαρδισμό πριν από 800 εκατ. χρόνια

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε προηγμένα υπολογιστικά μοντέλα για να συνδέσει την περίοδο έντονων προσκρούσεων με τη δημιουργία της οικογένειας αστεροειδών Eulalia.

Μια γιγαντιαία σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών πριν από περίπου 800 εκατομμύρια χρόνια ενδέχεται να προκάλεσε έναν εκτεταμένο βομβαρδισμό των εσωτερικών πλανητών του Ηλιακού Συστήματος, με πιθανές συνέπειες τόσο για τη γεωλογική εξέλιξη όσο και για τη ζωή στη Γη, σύμφωνα με νέα μελέτη του Southwest Research Institute (SwRI).

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καταστροφική διάλυση του μητρικού σώματος του αστεροειδούς Eulalia απελευθέρωσε τεράστιο αριθμό θραυσμάτων, τα οποία κατέληξαν να συγκρουστούν με τη Γη, τη Σελήνη και τον Άρη, πυροδοτώντας μία από τις εντονότερες περιόδους προσκρούσεων στην ιστορία του εσωτερικού Ηλιακού Συστήματος.

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