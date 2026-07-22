Jeff Mills και Parra for Cuva φέρνουν δύο μοναδικές ηλεκτρονικές βραδιές στην Αθήνα

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Jeff Mills και Parra for Cuva φέρνουν δύο μοναδικές ηλεκτρονικές βραδιές στην Αθήνα
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Δύο σπουδαία events ηλεκτρονικής μουσικής έρχονται στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο.

JEFF MILLS + MAX COOPER

Η μουσική σύμπραξη «Tomorrow Comes The Harvest» δημιουργήθηκε από τον Νιγηριανό ντράμερ Tony Allen - έναν από τους πρωτοπόρους της Afrobeat - και τον θρύλο της techno σκηνής του Ντιτρόιτ, Jeff Mills. Μαζί με τον παραγωγό Jean-Phi Dary, το τρίο ανακάλυψε ένα κοινό έδαφος σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μέσο πνευματικής ανύψωσης, περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο μέχρι τον θάνατο του Tony Allen το 2020. Ωστόσο, τα θεμέλια της ιδέας είχαν ήδη τεθεί. Με την προσθήκη της φλαουτίστριας Rasheeda Ali, το εγχείρημα έχει πλέον εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο.

Σε κάθε εμφάνιση των Tomorrow Comes The Harvest, ο αυτοσχεδιασμός γίνεται εργαλείο εξερεύνησης του άγνωστου, υπέρβασης των ηχητικών ορίων και διάσχισης ρυθμών που οδηγούν σε μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα.

Σύνδεσμοι:
Instagram - https://www.instagram.com/tonyallenjeffmills/

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TICKETS

PARRA FOR CUVA + ORBIT

Ο Parra for Cuva επιστρέφει το 2026 με ένα νέο LP – Nacar – και μια παγκόσμια περιοδεία που ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στον εξελισσόμενο ήχο του. Συνδυάζοντας ακουστικά στοιχεία με πολυεπίπεδη ηλεκτρονική παραγωγή, η μουσική του κινείται ανάμεσα στο εσωστρεφές και το αισιόδοξο, αντλώντας έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων επιρροών.

Από τις πρώιμες δουλειές του όπως τα Majouré και Darwîś μέχρι τα Paspatou, Juno και Mimose, έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό στυλ που δίνει έμφαση στην ατμόσφαιρα και τη μελωδία, ξεπερνώντας τα όρια των μουσικών ειδών. Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι ODESZA, Ólafur Arnalds, Glass Animals και Monolink, ο Parra for Cuva έχει χτίσει ένα πιστό κοινό μέσα από μια σταθερή αφοσίωση στην τέχνη και το συναίσθημα. Το νέο άλμπουμ Nacar και η περιοδεία αποτυπώνουν μια πιο ήρεμη αυτοπεποίθηση - έναν καλλιτέχνη που τελειοποιεί το όραμά του, ενώ συνεχίζει να εξερευνά νέους ήχους και τρόπους σύνδεσης με το κοινό του.

Σύνδεσμοι:
Website - www.parraforcuva.de

FH

TICKETS

Προπώληση

Online: JEFF MILLS TOMORROW COMES THE HARVEST // 20 Σεπτεμβρίου // more.com

Online: PARRA FOR CUVA // 24 Σεπτεμβρίου // more.com

Χώρος: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη // Στεφάνου, Υμηττός 162 32

Coming Up

Model/Actriz // An Club // 15 Σεπτεμβρίου // more.com

Autechre // Universe // 3 Οκτωβρίου // more.com

Conway the Machine // Gagarin 2025 // 12 Νοεμβρίου // more.com

Conway the Machine // WE // 13 Νοεμβρίου // more.com

Sex Mask // Romantso // 13 Νοεμβρίου // more.com

Mind Enterprises // Universe // 18 Δεκεμβρίου // more.com

Mind Enterprises // Principal Club // 19 Δεκεμβρίου // more.com

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