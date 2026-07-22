Jeff Mills και Parra for Cuva φέρνουν δύο μοναδικές ηλεκτρονικές βραδιές στην Αθήνα

PARRA FOR CUVA + ORBIT Ο Parra for Cuva επιστρέφει το 2026 με ένα νέο LP – Nacar – και μια παγκόσμια περιοδεία που ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στον εξελισσόμενο ήχο του. Συνδυάζοντας ακουστικά στοιχεία με πολυεπίπεδη ηλεκτρονική παραγωγή, η μουσική του κινείται ανάμεσα στο εσωστρεφές και το αισιόδοξο, αντλώντας έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων επιρροών. Από τις πρώιμες δουλειές του όπως τα Majouré και Darwîś μέχρι τα Paspatou, Juno και Mimose, έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό στυλ που δίνει έμφαση στην ατμόσφαιρα και τη μελωδία, ξεπερνώντας τα όρια των μουσικών ειδών. Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι ODESZA, Ólafur Arnalds, Glass Animals και Monolink, ο Parra for Cuva έχει χτίσει ένα πιστό κοινό μέσα από μια σταθερή αφοσίωση στην τέχνη και το συναίσθημα. Το νέο άλμπουμ Nacar και η περιοδεία αποτυπώνουν μια πιο ήρεμη αυτοπεποίθηση - έναν καλλιτέχνη που τελειοποιεί το όραμά του, ενώ συνεχίζει να εξερευνά νέους ήχους και τρόπους σύνδεσης με το κοινό του. Σύνδεσμοι:

Website - www.parraforcuva.de TICKETS Προπώληση Online: JEFF MILLS TOMORROW COMES THE HARVEST // 20 Σεπτεμβρίου // more.com Online: PARRA FOR CUVA // 24 Σεπτεμβρίου // more.com Χώρος: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη // Στεφάνου, Υμηττός 162 32 Coming Up Model/Actriz // An Club // 15 Σεπτεμβρίου // more.com Autechre // Universe // 3 Οκτωβρίου // more.com Conway the Machine // Gagarin 2025 // 12 Νοεμβρίου // more.com Conway the Machine // WE // 13 Νοεμβρίου // more.com Sex Mask // Romantso // 13 Νοεμβρίου // more.com Mind Enterprises // Universe // 18 Δεκεμβρίου // more.com Mind Enterprises // Principal Club // 19 Δεκεμβρίου // more.com